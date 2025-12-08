El ‘Mesías’ de Händel suena en la calle

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unas doscientas personas disfrutaron ayer al mediodía en la plaza Ricard Viñes de Lleida de un singular espectáculo musical. La asociación Messies Participatiu ofreció ante el público uno de los últimos ensayos de cara a la interpretación del Mesías de Händel, el próximo 20 diciembre en el Auditori Enric Granados. Más de un centenar de cantaires participaron en esta actividad, que suscitó la atención del numeroso público que paseaba a esa hora por este punto neurálgico de la Zona Alta. Messies Participatiu es una nueva propuesta cultural que pretende acercar a Lleida la música del famoso oratorio sacro de Händel. Llegó al Auditori en diciembre del año pasado con un gran éxito tanto de público como de cantaires de Ponent inscritos. El objetivo es consolidar este concierto como una de las citas obligadas del panorama musical de Lleida en estas fechas navideñas. La asociación se felicitó entonces por el éxito de participación, unos 120 cantaires, y también de público, con todas las entradas agotadas en el Auditori. Por ello, la entidad ha querido dar continuidad a este proyecto en Ponent, como lo hace desde 2018 en Barcelona y, desde 2019, en Girona.

Los cantaires leridanos, bajo la dirección de Xavier Pastrana, celebraron desde primera hora de ayer en el Orfeó Lleidatà uno de los últimos ensayos previos al estreno, antes de trasladarse al mediodía a la plaza Ricard Viñes, donde ofrecieron fragmentos del oratorio y canciones navideñas, acompañados al piano por Bernat Bonjorn. También invitaron al público asistente a ofrecer una aportación para La Marató de TV3, que estará dedicada este año a la investigación contra el cáncer. En el espectáculo en el Auditori contarán con la orquesta barroca Vespres d’Arnadí, la coral O Vos Omnes, especializada en música antigua, y Marta Mathéu (soprano), Mercè Bruguera (contralto), Ferran Mitjans (tenor) y Elías Arranz (barítono).

Entidad con 120 socios en Lleida

La asociación Messies Participatiu es una entidad cultural nacida en 2018 en Barcelona, que organiza actividades y eventos musicales. La más importante es este concierto anual participativo en Barcelona, Girona y, desde el año pasado, en Lleida. La entidad cuenta con cerca de 1.200 socios en toda Catalunya, de los cuales unos 120 en Lleida.