Lleida, capital pesebrista de Catalunya

La sala de exposiciones municipal de la Paeria, en la avenida Blondel, acogió ayer la inauguración de la XX Biennal del Pessebre Català, un certamen impulsado por la Federació Catalana de Pessebristes y que se celebra por primera vez en Lleida. La muestra, que podrá visitarse hasta el 11 de enero (cada día salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero), exhibe 39 dioramas, 9 fragmentos de pesebres y un belén tradicional, cedidos por 23 asociaciones de pesebristas de toda Catalunya y también de Fraga. Las obras permiten descubrir y disfrutar del arte del pesebrismo catalán, poniendo de relieve su valor artístico, técnico y narrativo, con la voluntad de perservar y difundir esta tradición religiosa.

En el acto inaugural, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, agradeció la confianza de la Federació de Pessebristes para que la exposición tenga lugar en la ciudad y a la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes por ser “garantes de que estas tradiciones sobrevivan”. “Es vuestra responsabilidad y la de todos que la tradición de montar pesebres perdure”, expresó, y concluyó: “Somos como somos porque hablamos como hablamos, porque pensamos como pensamos y porque tenemos estas tradiciones, que debemos proteger”.

Por su parte, el presidente de la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, Jordi Curcó, agradeció también a todos los que han hecho posible que “Lleida se convierta estas Navidades en la capital del pesebrismo catalán”. Asimismo, el presidente de la Federació Catalana de Pessebristes, Ramon Albornà, destacó la labor de la Agrupació Ilerdenca y de la Paeria por “visibilizar el pesebrismo” en Ponent y explicó que la bienal “es un escaparate del pesebrismo catalán, una oportunidad única de ver belenes de diferentes lugares de todo el país y también de estilos diversos”.

Por último, la delegada del departamento de Cultura en Lleida, Montse Parra, remarcó la importancia de mantener las tradiciones, “que nos identifican como pueblo, como nación” y los valores que transmite el pesebre de “convivencia, respeto y generosidad”.

La XX Biennal del Pessebre Català forma parte del Cicle de Nadal 2025, que impulsa la Agrupació Ilerdenca de Pessebristes y que arrancó el domingo con la tradicional colocación del belén en la Seu Vella.