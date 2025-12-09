Lleida Click cierra con éxito y quiere ir al Palau de Vidre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La tercera edición de la exposición Lleida Click cerró puertas a última hora de la tarde de ayer con “un balance muy positivo”, según explicó Cristian Botija, de la asociación Play Chic, organizadora del evento. El Mercat del Pla acogió desde el viernes por la tarde una iniciativa que atrajo a un público de todas las edades, sobre todo familias. “El viernes por la tarde fue flojo pero el sábado, el domingo y hoy (por ayer) ha sido realmente bueno. Solo el domingo recibimos a 700 visitantes”, comentó Botija.

Por otra parte, ayer por la tarde se entregaron los diferentes premios de los concursos, con regalos valorados en más de 3.000 euros. Los organizadores ya piensan en la próxima edición. “Nos gustaría que fuera en el remodelado Palau de Vidre. Ya se lo hemos solicitado a la Paeria”, afirmaron.