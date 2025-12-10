Compartir décimos de lotería: ¿es suficiente un mensaje de confirmación por Whatsapp?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Con la llegada de la Navidad de 2025, muchas personas optan por compartir décimos de lotería con amigos o compañeros de trabajo para diversificar sus apuestas. Esta práctica, a pesar de ser habitual, requiere ciertas precauciones legales para evitar conflictos en caso de que el número resulte premiado. Los expertos advierten que, sin la documentación adecuada, podrían surgir problemas graves a la hora de reclamar la parte correspondiente del premio.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado varias recomendaciones al respecto, recordando que un décimo de lotería es un documento al portador, cosa que significa que el premio corresponde legalmente a quien tenga el billete físico en su poder. Por esta razón, se vuelve imprescindible dejar constancia escrita de cualquier acuerdo de participación compartida, independientemente de la confianza en que exista entre los participantes.

Según indican los profesionales del sector, sólo puede cobrar el premio la persona que presenta el billete original a la entidad bancaria. Por lo tanto, hay que establecer un contrato formal firmado por todos los participantes, asegurándose que cada uno conserve una copia original de este documento. Esta precaución, que a menudo se considera innecesaria entre personas próximas, puede evitar desavenencias imprevistas después del sorteo.

Elementos esenciales del contrato de participación

El documento que tienen que firmar todos los participantes tiene que incluir varios elementos clave. En primer lugar, la persona depositaria del décimo tiene que proporcionar fotocopias a todos los implicados. Además, el contrato tiene que especificar el DNI de cada uno de los participantes, así como el número, serie y fracción del décimo (visible a la fotocopia o detallado por escrito).

También resulta fundamental registrar la cantidad exacta que aporta cada participante y recoger la firma de todo el mundo. Cuando el poseedor del billete acuda al banco para cobrar el premio, tendrá que presentar este documento firmado para que quede constancia en que el premio es compartido.

Los expertos señalan que "es muy posible que el banco le pague sólo a la persona que lleva el billete, por eso se tiene que guardar el documento para cuando haga el reparto para que Hacienda no le reclame a él la totalidad, y para que el pago en los otros no se considere formalmente una donación".

Les capturas por WhatsApp no son garantía suficiente

Con respecto al uso de plataformas digitales como WhatsApp para compartir imágenes de los décimos, l'OCU advierte que las fotografías enviadas por esta vía no constituyen una prueba lo bastante sólida en caso de conflicto. "Los mensajes de WhatsApp pueden ser una prueba, siempre que aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno", matiza la organización, aunque recomienda optar por métodos más formales y seguros.