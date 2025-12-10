Los números de Lotería de Navidad que se agotan siempre antes del sorteo: ¿por qué tienen tanta demanda?

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Lotería de Navidad representa uno de los momentos más esperados del año para muchos catalanes y españoles, que sueñan con conseguir alguno de los premios millonarios el próximo 22 de diciembre. Este acontecimiento centenario está cargado de tradiciones y supersticiones en torno a los números que pueden traer suerte. Cada año, determinados décimos se agotan rápidamente a las administraciones, generando una gran expectación entre los compradores que buscan aquel número especial que les cambie la vida.

Entre los números más codiciados encontramos el 00000 y el 99999, prácticamente imposibles de conseguir a estas alturas del año. Su popularidad se debe a que son décimos reservados por abonados durante todo el año, personas que mantienen la fidelidad a estos números redondos. También la secuencia 12345 desaparece rápidamente de los puntos de venta. Pero más allá de estas combinaciones tradicionales, hay décimos que se agotan por motivos más coyunturales, especialmente a aquellos que coinciden con fechas significativas de acontecimientos importantes ocurridos recientemente.

El año 2024, uno de los números que desapareció rápidamente fue el 29104, que hacía referencia a la trágica DANA que afectó a Valencia. En este 2025, las fechas relacionadas con el Papa Francisco han generado una demanda extraordinaria. Concretamente, el 21425 (21/04/2025), que corresponde a la fecha de su muerte, y el 08525 (08/05/2025), día en que fue escogido su sucesor, León XIV, se han convertido en números muy buscados.

Hechos deportivos que han inspirado números afortunados

Les victorias deportivas también son una fuente de inspiración para los compradores de lotería. El año pasado, el triunfo de la selección española en la Eurocopa celebrada el 14 de julio de 2024 generó una gran demanda del número 14724. En el ámbito del tenis, la retirada de Rafa Nadal provocó que se agotaran los décimos con la fecha de su anuncio (10 de octubre de 2024, número 10104) y la de su último partido profesional (19 de noviembre de 2024, número 19114).