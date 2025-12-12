Un familiar de una enfermera destituida por la dictadura: "Hemos podido saber más sobre su historia"

Jordi Botargues Vila es el director de las Escoles Especials de la Diputación de Lleida. Ayer fue al acto como familiar de Rosalía Rotellà Cobejaus, que fue destituida al entrar a trabajar como enfermera en la Casa del Vell durante la Guerra Civil. “Es la hermana de mi bisabuela. Mi madre sí que había oído que había trabajado como enfermera pero nunca se supo nada más hasta que el pasado octubre salió publicada en la prensa el listado de trabajadores represaliados por la dictadura y apareció su nombre. Hemos podido conocer más de su historia”, explicó.

Originaria de Vilanova de Segrià, Rosalía decidió independizarse en Lleida, algo que también sorprende a su familia porque no era habitual entonces, sobre todo, entre las mujeres. Nunca se casó y, según Jordi, “siempre fue muy moderna para su tiempo”.

Tras ser despedida, montó una pensión en su casa “para ganarse la vida” y tuvo otros trabajos. Sobre el acto celebrado ayer, este familiar y trabajador de la Diputación aplaudió el trabajo hecho “para reconstruir el pasado”. “Es una labor magnífica. Tan importante y necesaria que se debe agradecer a los compañeros lo que han hecho”, destacó.