“No podemos repetir lo que pasó ni banalizar todo lo que significó”

Enfermeras, peones, mecanógrafas, secretarios, médicos, maestros, capataces. Una lista que se puede consultar en la web de la Diputación y que es tan larga porque aquellos que entraron a trabajar a partir del 18 de julio de 1936 fueron despedidos de forma automática. “Esos nombres silenciados eran personas que tenían una historia y que, debido a la guerra, la vieron truncada”, destacó Teresa Ibars, jefa del Servicio de Archivos, Estudios e Información de la Diputación de Lleida. “No podemos repetir lo que pasó ni banalizar lo que significó”, defendió. La institución mostró su compromiso de seguir trabajando “para que la barbarie no se repita”.

La diputación de Lleida celebró ayer un acto solemne de reparación de los 537 funcionarios y trabajadores interinos que fueron represaliados por la dictadura franquista. El homenaje puso a los familiares de las víctimas en el centro, con la asistencia de unos 170, para sacar a la luz unas historias truncadas por la guerra y la represión. Enlace al listado de la Diputación de Lleida

Marginados y represaliados por servir al bien común. Ayer, la diputación de Lleida quiso dar un paso más para reparar la memoria y la dignidad de los funcionarios y trabajadores interinos que fueron depurados por la dictadura. Se hizo con un pleno extraordinario y un acto solemne que contó con la asistencia de unos 170 familiares. El trabajo de investigación que ha llevado a cabo el Servicio de Archivos, Estudios e Información de la Diputación ha podido documentar un total de 701 funcionarios e interinos en el periodo de 1931-1939. De estos, 537 sufrieron algún tipo de castigo o represalia. El objetivo era eliminar de la adminsitración a toda persona sospechosa de haber colaborado con los republicanos y de ser desafecta al nuevo régimen de Franco, y, sobre todo, asegurarse la fidelidad política e ideológica. Una depuración que truncó la vida de los represaliados y de sus familias. Ellas fueron las protagonistas del homenaje.

En total, se cursaron 188 expedientes de depuración, de los 91 sufrieron castigos y once ya no se presentaron al proceso porque sabían lo que les esperaba. El resto de depurados, hasta llegar al medio millar, era personal eventual contratado por los servicios de guerra o empleados, la mayoría mujeres, que substituyeron a las monjas que llevaban áreas de beneficiencia y hospitalaria. “Supuso un drama personal y familiar y era un deber democrático ineludible”, destacó el presidente de la Diputación, Joan Talarn, quien señaló que “no cambiará el dolor pero es un paso que debe dar una democracia fuerte, que asume su pasado para hacer un futuro más justo”. Todos los diputados votaron a favor de anular los expedientes de depuración y avalaron la reparación “de la dignidad” y la preservación de la memoria.

Para conocer las historias que hay detrás de los nombres de esta lista tan larga de represaliados, en el acto intervino la doctora Maris Köpcke Tinturé, investigadora del proyecto Dignity de la Universitat de Barcelona, nieta de Luís Tintoré, quien recordó que “nuestra dignidad todavía está por escribir, según como nosotros tratemos a los trabajadores que hoy en día están en situaciones precarias”. También se pudo escuchar la voz, grabada por sus nietos, de Maria Curtó, que trabajó en la Maternitat y que tuvo que huir con la entrada de las tropas franquistas. Acompañados por la interpretación musical de Júlia Cruz y Abraham Loho, las familias recibieron un documento simbólico de reparación y se instaló una placa conmemorativa en el pasillo de entrada a la Sala Viladrich.