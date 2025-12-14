El periodista pallarés Albert Elfa presenta su libro en Sort

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El periodista y documentalista pallarés Albert Elfa (Mont-ros, La Torre de Cabdella, 1957) presentó el viernes su libro Oh, la humanitat! (Folch & Folch Editors) en la Biblioteca de Sort, en un acto conducido por el director del espacio, Rosendo Manrique. La obra es una recopilación de crónicas y relatos firmados por Elfa desde Gaza a Washington, pasando por Bruselas y América Latina, entre otras ubicaciones. El corresponsal comparte recuerdos de guerra y catástrofes, pero también anécdotas divertidas e inspiradoras.