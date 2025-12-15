Aconsejan las mascarillas en el transporte público

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La consellera de Salud, Olga Pané, recomendó ayer a la población llevar mascarilla en el transporte público si tiene síntomas de gripe, porque hay “un nivel muy alto ya de epidemia” y hay siete mutaciones sobre este virus. En una entrevista a Catalunya Ràdio durante La Marató de 3Cat, recomendó a “toda la población” que se vacune, también teniendo en cuenta que hay gente que no es mayor pero está en contacto con mayores. También dijo que las personas con síntomas también deberían llevarlas en general y deberían ventilarse las salas donde se hagan encuentros sociales. Sin embargo, Pané recordó que el Govern no tiene competencias para actuar en estos ámbitos, y que ya ha regulado allí donde sí podía hacerlo, centros sanitarios y residenciales.

Por otra parte, explicó que la actual vacuna no se ajusta al virus predominante que circula, ya que es una mutación, pero aseguró que se está viendo que sí funciona para mitigar la gravedad de la enfermedad. Además, apuntó que se espera una epidemia “algo más larga”. La consejera explicó que el virus que circula es nuevo porque es fruto de una mutación. Se trata del subtipo A (H3N2) variante K, que según los últimos datos oficiales representa un 69% de los casos. Esto ha hecho que la vacuna que se está administrando no tenga la totalidad del virus, pero sí “una parte” y eso hace que proteja “un poquito”, según Pané.