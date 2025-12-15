Alerta en Terres de l'Ebre y Camp de Tarragona por lluvias superiores a 200 litros

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del plan Inuncat en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona por la acumulación de más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado. Además, prevé enviar un mensaje ES-Alert en los móviles de las comarcas del Baix Camp, Priorat y Ribera d'Ebre para pedir precaución a la población, sobre todo en los desplazamientos y en las zonas inundables. También se prevé una importante acumulación en el Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva y lluvias intensas en el litoral, prelitoral y comarcas centrales. Desde las 8 de la mañana los Bombers han atendido seis avisos por lluvia, todos en el Priorat, y la mayoría por acumulación de agua, aunque finalmente no ha sido necesaria la actuación.

La lluvia ha sido abundante en sectores del prelitoral y de Ponent, sobre todo en el Priorat, según informa el Servicio Meteorológico de Catalunya. De acuerdo con los datos, donde más agua se ha acumulado está en Falset, con casi 150 mm de precipitación acumulada hasta las 9.30 h. También destacan los registros de 95,1 mm en el Perelló (Baix Ebre); 83,4 en Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 en la Ametlla de Mar (Baix Ebre) y 67,1 en Tivissa (Ribera d'Ebre).