La Patrulla Canina de Lleida entrega material a las protectoras

La Patrulla Canina de Lleida, el lunes, en la entrega de la recaudación del 8 Recapte per als Gossos de les Protectores de Lleida. - PATRULLA CANINA DE LLEIDA

La Patrulla Canina de Lleida entregó el pasado lunes material valorado en los 4.287,39 € recaudados en el marco de la 8ª edición del Recapte per als Gossos de les Protectores de Lleida. Este año, los beneficios se han destinado los Amics dels Animals del Segrià, que han recibido 3.300 kilos de pienso, 50 kilos de frankfurts y 70 kilos de comida congelada para perros, además de medicamentos y material de segunda mano como camas, arneses y juguetes.