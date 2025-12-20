Tributo a profesionales de Primaria y Arnau

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova acogió ayer el acto de reconocimiento a los profesionales que se han jubilado este año y también a los que han cumplido 25 años de trabajo en el centro hospitalario y en Atención Primaria de Lleida. Concretamente, se homenajearon a 146 profesionales: 71 del Arnau y 75 de Atención Primaria. El acto se celebró tras la inauguración de la exposición de Maite Farreres en el mismo centro, que se podrá visitar hasta el 6 de enero.