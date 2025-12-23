Diversión navideña asegurada

Coincidiendo con las vacaciones escolares, muchos municipios aprovechan para organizar propuestas que llenan de diversión las fiestas navideñas de los más pequeños. Algunos de los primeros parques de Navidad en abrir sus puertas han sido Agramunt, Bellpuig y Cervera, que lo hicieron ayer.

En Agramunt, medio centenar de niños participaron en la primera jornada del ActiNadal, con actividades dirigidas en el pabellón Firal. Este espacio funciona en horario de mañana y tarde para favorecer la conciliación familiar y laboral y permanecerá abierto hoy, mañana y el 29, 30 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero.

Además, el municipio impulsa el Nadal Jove, con cuatro talleres destinados a adolescentes en el Espai Cívic. La programación arrancó ayer con un taller de impresión 3D de motivos navideños, a cargo de Bernat Marquilles, de Acode3D.

En Bellpuig, el parque de Navidad también levantó ayer el telón en el polideportivo con tres zonas repletas de propuestas diferenciadas según la edad de los participantes: de 0 a 3 años, con juegos de madera, cuentos e hinchables; de 3 a 12 años, con talleres creativos, hinchables y espacio de lectura; y de 10 a 17 años, deportes. Las actividades, a cargo por primer año del Pla Educatiu d’Entorn, se renuevan cada día para ser más atractivas y el parque abre de 16 a 20 h.

Por su parte, Cervera dio la bienvenida a su parque navideño, que abrirá cada tarde los días 23, 24, 27, 28 y 30 de diciembre en el pabellón municipal. Entre las actividades hay hinchables, manualidades, espacio de ludoteca y un futbolín humano.

Donación de sangre en el Cucalòcum

La Associació de Donants de Sang del Segrià y Fira de Lleida han firmado por primera vez un convenio de colaboración para incentivar las donaciones de sangre durante la campaña de Navidad, periodo en el que bajan las reservas. Así, la Fira cederá un espacio al Banc de Sang dentro del recinto de Cucalòcum para que se organice el sábado y el domingo una actividad para promover las donaciones. Por otra parte, la plaza Ricard Viñes acogió ayer una 'cagada del tió' solidaria en la que los participantes llevaban un kilo de arroz que se entregará al Banc dels Aliments de Lleida.