Consejos de autocuidado para personas vulnerables

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida (COILL) y Creu Roja Lleida colaboran en la campanya El teu benestar importa, una acción que busca transmitir a las personas sin hogar consejo de salud y autocuidados para poder ser “palancas” del cambio y ayudarles a mejorar su situación de vulnerabilidad. En el marco de esta acción se reparten también kits para este proposito que incluye champú, crema hidratante o cepillo de dientes, así como camisetas y pantalones térmicos, gorras o calcetines. A través de diversos vídeos divulgativos grabados por enfermeras de Solidaritat Infermera, se ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar frente a una emergencia sanitaria. Asimismo, se da información sobre temas esenciales como la vacunación o qué profesionales sanitarios pueden ofrecerles ayuda.

Miquel Àngel Calderó, vicepresidentr de COILL y Ester Catalan, responsable de intervención social de Creu Roja Lleida, celebraron la iniciativa y resaltaron la importancia de “divulgar y educar en salud a través de consejos que llegan directamente de enfermeros y enfermeras”.