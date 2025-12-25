Las empresas ‘torronaires’ de Agramunt, que lideran el mercado, rozan el récord de ventas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Los torronaires de Agramunt culminan una campaña navideña muy positiva, marcada por incrementos notables en ventas, una producción intensiva a contrarreloj y una combinación ganadora de turrones clásicos y creaciones innovadoras. Empresas emblemáticas como Torrons Vicens y pequeños artesanos consolidados como Torrons Fèlix han navegado con éxito en un año de tendencias alcistas. Este balance refleja la vitalidad del sector.

Torrons Vicens, bajo la dirección de Ángel Velasco, cerrará 2025 con un incremento de ventas estimado entre el 10% y el 12%, logrando consolidar los más de 100 millones de euros en facturación anual (el año pasado cerró con 102), un hito impulsado por un arranque sólido en enero y una tendencia positiva sostenida a lo largo del año. La Fira del Torró actuó como catalizador temprano, generando ventas anticipadas que inicialmente se interpretaron como preparativos, pero que revelaron un interés creciente por novedades como el turrón de Nocilla, que ha irrumpido en numerosos hogares, e innovadoras creaciones de reconocidos chefs que diversifican la oferta. En las vísperas de la Navidad, el foco recae en clásicos infalibles como el turrón de yema, el blando, el duro de almendra, y el icónico Torró d’Agramunt.

En el obrador familiar de Torrons Fèlix, Zoe Valero lidera una operación meticulosa que prioriza la frescura extrema: no inician la producción hasta recibir frutos secos nuevos, elaborando diariamente todas las variedades para que los turrones salgan “acabados de hacer, directamente del perol hacia el paladar”. Sus turrones de autor ganan cada año más clientes, con el novedoso turrón trufado de ratafía cosechando un gran éxito, junto a una extensa selección de chocolates que ganan terreno. El balance es altamente satisfactorio para esta firma torronaire artesana, con una oleada de clientes fieles que acuden año tras año y nuevos descubridores atraídos por recomendaciones, consolidando la reputación de calidad artesanal en Agramunt.