Protecció Civil desactiva la alerta Inuncat pero se mantiene la prealerta por riesgo de avalanchas en el Pirineo Oriental

Protecció Civil ha desactivado la alerta del Inuncat por la llevantada, a la vez que ha dado por finalizados los avisos por fuerte oleaje, intensidad y acumulación de lluvia. Sin embargo, el plan se mantiene en prealerta y se hace seguimiento del caudal de los ríos de Girona (Ter, Tordera, Fluvià y Muga).

Por otra parte, este domingo sigue el peligro de avalanchas fuerte en el Pirineo oriental, y la prealerta Allaucat se mantiene activa. Al mismo tiempo, Protecció Civil pide evitar las actividades de montaña fuera de las pistas y zonas controladas.

El episodio de llevantada ha dejado más de 200 litros en puntos de Osona y el Ripollès -sobresalen los 216 litros en Cantonigròs o los 201,5 litros en Molló-, con unos 560 avisos a los Bombers de la Generalitat. Cabe decir que en las últimas 12 horas, los avisos a los Bombers se han reducido considerablemente (50) y básicamente se ha tratado de retirar árboles o ramas caídos a la vía pública; desprendimientos en carreteras; e inundaciones de agua en edificios, principalmente bajos y terrazas. La Región de Emergencias Metropolitano Norte (17) y la Región de Emergencias Tarragona (15) han concentrado la mayoría de avisos.

A pesar de la mejora de las condiciones meteorológicas, los Bombers continúan atentos a la evolución del riesgo de avalanchas y este domingo se ha reforzado la unidad GRAE, con más personal de la unidad de Muntanya. Se realizarán rutas preventivas de reconocimiento del territorio y seguimiento del riesgo de avalanchas a la Vall Fosca, la Cerdanya, y el Ripollès, entre otras zonas.

Con respecto a los caudales de los ríos, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa de que se van normalizando, aunque en las comarcas de Girona y Osona se encuentran por encima del habitual. Se recomienda precaución y no acercarse a los cauces ni cruzar puntos bajos. El río Ter en Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) todavía se encuentra en nivel alto, y también a la altura de les Masies de Roda (Osona).

Aparte, ayer sábado por la noche se empezó a desembalsar agua en los pantanos de Susqueda y el Pasteral. Se está haciendo de manera gradual, sin previsión de finalización y la afectación será "nula o moderada". Protecció Civil ya avisó en los municipios aguas abajo de la recomendación de no acercarse al cauce.

Con respecto a las afectaciones viarias por la nevada, son obligatorias las cadenas en la BV-4031 en el cuello de la Creueta y para acceder a la estación de esquí de Port Ainé, mientras que la BV-4024 se encuentra corte por el fuerte viento y la nieve en el tramo final de acceso al cuello de Pal.

Una cincuentena de vehículos se quedaron atrapados por la nevada ayer sábado a la noche en la GIV-4016 y la GI-400 entre Toses y la Collada de Toses, en el Ripollès. Los vehículos tuvieron que ser retirados con la colaboración de Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat y de una máquina quitanieves.

En este episodio de llevantada, que empezó el día de Navidad y se ha alargado hasta este domingo, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de un millar de llamadas (1.098) por 735 expedientes. Les comarcas con más llamadas han sido el Barcelonès (200), seguido del Maresme (95) y el Gironès (78).

Protecció Civil avisa de que, después de tres días con mucha lluvia, el terreno está muy húmedo y puede haber desprendimientos, caídas de árboles y mobiliario urbano, también en las zonas de costa por los efectos del fuerte oleaje. Aparte, si se tienen que hacer desplazamientos en el medio natural, hace falta ir bien equipado e informarse antes de la situación en la zona.