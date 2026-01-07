Confirmado por la justicia: la directora de un banco no puede curiosear datos de clientes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado el despido de una directora de oficina de CaixaBank en Les Preses, en Girona, por haber consultado de manera indebida datos personales de clientes. Esta decisión, hecha pública con la sentencia emitida en junio de 2025, desestima el recurso de súplica presentado por la empleada. La resolución del TSJC confirma así la sentencia previa de un juzgado de Figueres, que ya en julio de 2024 había declarado la procedencia del despido.

La entidad despidió a la trabajadora después de que una auditoría interna identificara "irregularidades" en las consultas de datos por parte de esta.

Las consultas incluían datos de clientes que no eran de la oficina y que se consideraron que estaban injustificadas profesionalmente. Según reveló la auditoría, la demandante consultó datos de forma injustificada de cerca de 170 clientes, algunos de ellos familiares o conocidos del entorno. Entonces la empleada ya admitió que lo hizo por "chismear". Sin embargo, la afectada presentó recurso de súplica porque buscaba cuestionar la legalidad del despido. La sentencia del TSJC que ha trascendido ahora fue emitida en junio de 2025.

El texto concluye que no existe ninguna justificación para que la demandante hiciera aquellas consultas por las que "ni se la autorizó ni se hicieron por relación en una operativa legítima en la cuenta del cliente en cuestión".

De acuerdo con información incluida en la sentencia en relación con la auditoría, de los 170 clientes consultados, 84 eran familiares o personas de su entorno personal y 38 estaban relacionados con los anteriores. Del total, 121 residen en Sant Feliu de Pallerols, municipio de residencia de la trabajadora.