El Niño ‘salpica’ Andorra y Salou

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño pasó completamente de largo en las comarcas de Ponent e incluso llegó a 'rozar' Andorra. En concreto, la administración número 1 de Escaldes-Engordany (conocida como Cal Tavi y ubicada en el paseo del Valira), que depende de la demarcación de Lleida, vendió parte del primer premio, dotado con 200.000 euros el décimo. La responsable del punto de venta, Mireia Martí, explicó en declaraciones a Andorra Televisió (RTVA) que “como mínimo, tenemos confirmado un décimo comprado por terminal. Solo nos queda la duda de si habrá más”. Era la primera vez que daban un primer premio de este sorteo, “pero no será la última”, añadió la trabajadora.

El número agraciado con el primer premio fue el 6.703 y estuvo muy repartido por todo el Estado, de norte a sur y de este a oeste, ya que se vendió en todas las comunidades autónomas, excepto Cantabria. En concreto, el número se repartió a través de 146 administraciones de toda España, lo que le convierte en uno de los gordos del Niño más repartidos de los que se tiene constancia. Uno de los puntos de venta más cercanos a Lleida fue el de Benasque, en Huesca, ubicado en la plaza Mayor, que repartió algún décimo. Según afirmaron sus responsables al Periódico de Aragón, desconocen si los agraciados son vecinos del municipio o alguno de los turistas que ha acogido la localidad durante las Navidades.

Si bien no tocó ningún premio en Ponent, cabe la posibilidad de que algún leridano haya comprado sus billetes en Salou, donde la administración Doña Pilar también vendió parte del primer premio. Sin embargo, sus trabajadores ayer desconocían de cuántos décimos se trataba, pues la administración de Castelló, a la cual pertenecen, estaba cerrada. “Nos faltaba vender algún premio de Reyes, nos hace mucha ilusión”, aseguraron los empleados Amadeu Jové y Mònica Serrano, que explicaron que tienen “mucha suerte” porque han repartido muchos premios a lo largo de 40 años.

Bastante menos distribuidos han estado el segundo premio (45.875), que ha viajado hasta Pontevedra, Almería, Barcelona y Madrid, y el tercero (32.615), consignado en Burgos y Granada.

Este año, los leridanos se han gastado 9.619.600 euros, un 0,77% menos respecto a 2025. De media, cada ciudadano ha invertido 20,99 euros. Esta cifra se situó muy por encima de la media catalana, que quedó en 13,10 euros.