El temporal de frío deja -17,3 ºC en el Pirineo leridano

La provincia de Lleida ha experimentado una nueva madrugada gélida este miércoles, con el Pirineo leridano registrando temperaturas extremadamente bajas. El punto más frío se ha localizado en Cap de Baquèria, en la cota 2.492 metros, donde los termómetros han descendido hasta los -17,3 grados, marcando un hito en esta ola de frío.

Estas cifras sitúan a la zona como uno de los puntos más fríos de España, incluso superando los -15,6 grados registrados de Sierra Nevada, Granada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Otras estaciones del Pirineo también reportaron valores significativos, como los -16,4 grados en Port Ainé.

Las bajas temperaturas no se limitaron a las cumbres. Las localidades del llano de Lleida también han sufrido de nuevo heladas generalizadas. De este modo, la red de estaciones automáticas del Meteocat, el Servicio Meteorológico de Catalunya, informa de -7,7 grados en Raimat, -4,6 grados en la ciudad de Lleida o -7,1 grados en Anglesola, entre otros.

Según el Meteocat, en el conjunto de Catalunya ha sido la madrugada más fría desde el 6 de enero de 2021.

Mínimas en el Pirineo leridano

Además de los picos más altos, diversas poblaciones del Pirineo de Lleida han experimentado temperaturas bajo cero muy acusadas. Entre ellas, se destacaron los -14,1 grados en Boí, -11,3 grados en El Pont de Suert y la misma cifra en Vielha. La Seu d'Urgell, por su parte, alcanzó los -9,1 grados.

La Pica d'Estats, la más fría

La cima de la Pica d'Estats, el punto más elevado de Catalunya con 3.143 metros, registró una temperatura a las 00:00 horas del miércoles de -19,4 grados, confirmando su estatus como uno de los lugares más inhóspitos de la región durante este temporal.

Previsión meteorológica

Se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse progresivamente a lo largo de la jornada. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta por nevadas y viento en el Pirineo.