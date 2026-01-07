Fallece un segundo hombre sin hogar en menos de 24 horas durante la ola de frío

Imagen de archivo de un grupo de voluntarios observan a unas personas durmiendo en la calle en el marco del recuento de Raíces en Barcelona.ACN / Joan Mateu Parra

Un hombre de 57 años sin hogar ha muerto el martes por la noche en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona en plena ola de frío en el país. Según confirman los Mossos d'Esquadra, se encontró el cuerpo sin vida en la plaza del Poeta Forestal, en el barrio de la Barceloneta, a las once de la noche y descartan “indicios de criminalidad”. La Fundación Raíces ha explicado que se llamaba Eusebio y que normalmente lo visitaban por las calles de Ciutat Vella. “Su pérdida se produce estos días de frío intenso y nos entristece porque se suma a la de otras personas que vivían en la calle y que han muerto las últimas semanas”, lamenta la entidad en un mensaje en las redes sociales.

Hoy nos ha dejado a Eusebio mientras dormía en la calle. Tenía 57 años y lo visitábamos en el barrio de Les Corts.



Su pérdida se produce estos días de frío intenso y nos entristece porque se suma a la de otras personas que vivían a la calle y que han muerto las últimas semanas. pic.twitter.com/A7IEVB0X3g — Raíces Fundación (@ArrelsFundacio) January 7 , 2026

Arrels ha pedido a los municipios catalanes que habiliten “recursos para que las personas que viven en la calle se refugien del frío". “no puede ser que ayuntamientos metropolitanos no abran recursos propios y que Barcelona amplíe 100 plazas cuando 2.000 personas viven en la calle”, denuncia la organización.

Eusebio es la segunda persona sin hogar muerto en Cataluña en las últimas 24 horas, marcadas por las bajas temperaturas. El martes encontraron muerto a un hombre que malvivía en un parking en la calle Torres i Bages de Badalona. Según Arrels, ya son 5 las personas que vivían en la calle a Barcelona y que han muerto las últimas cinco semanas.