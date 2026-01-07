Más de 100.000 euros recaudados en el ‘Cap Nen Sense Joguina’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 59ª edición del histórico programa solidario de la emisora de radio SER Catalunya Cap Nen Sense Joguina, celebrada el pasado domingo, ha recaudado un total de 106.610 €, un 60% más que el año pasado, cuando se obtuvieron 65.000 €. Presentado por Rosa Badia, el programa subastó 53 objetos durante casi ocho horas de radio en directo. El ítem más “preciado” de esta edición ha sido un vestido y un disco de oro firmado por Rosalía, que se ha licitado por 6.150 €, seguido por un cuadro con la letra de Paraules d’amor de Serrat, ilustrado por Mariscal, con 4.750 €.

Asimismo, salió a concurso el sombrero bombín de Sabina, que ha alcanzado los 4.100 €; un original de Ibáñez, 3.500 €; la pieza de la cruz de la Sagrada Família de Barcelona, por 3.000 €. Por su parte, futbolistas como Alèxia Putellas, Pedri, Raphinha o Cristhian Stuani también cedieron algunos de sus objetos personales. Además, el cineasta J. A. Bayona donó una maleta que fue atrezo en la película La sociedad de la nieve. El espacio radiofónico contó con invitados como Jordi Évole, Manel Fuentes, Jordi Basté, Carlos Bayona y Àngel Llàcer, entre otros.

Cap Nen Sense Joguina es una iniciativa solidaria de Ràdio Barcelona y el Casino de l’Aliança del Poblenou que destinará casi un tercio de la recaudación (30.000 €) a asistir a la infancia en Gaza de la mano de Unicef.