CaixaForum Lleida cerró el 2025 con más de 69.000 visitantes

CaixaForum Lleida cerró el año 2025 con un total de 69.019 visitantes, por debajo de los dos años anteriores e igualando la cifra del 2022. Cabe recordar que en 2023 el equipamiento cultural leridano logró todo un récord histórico de visitas, 93.000 personas, gracias sobre todo a la excepcional exposición Faraó. Rei d’Egipte, que exhibió una gran cantidad de piezas originales del British Museum de Londres. En 2024, el centro sumó más de 77.500 visitas, destacando el éxito de la exposición Print 3D. Reimprimir la realitat, con cerca de 11.000 visitas en el último trimestre del año. Esta muestra ‘estrenó’ el 2025 de CaixaForum Lleida ya que pudo visitarse hasta el 16 de febrero.

En marzo y hasta el mes de julio, el público pudo disfrutar de las espectaculares fotografías de la exposición Colors del món, en la que, a través de la cámara de reconocidos fotógrafos de la popular revista National Geographic, se podían redescubrir los colores que forman parte de los paisajes de nuestro planeta y sus significados para cada cultura. Este gran homenaje a la diversidad de los paisajes, las tradiciones y las culturas de la Tierra a través de fotos únicas consiguió atraer al centro cultural leridano a un total de 14.062 personas. Finalmente, desde el 26 de septiembre CaixaForum exhibe la exposición Naufragis. Arqueologia submergida, una experiencia inmersiva en la que el visitante puede zambullirse en las profundidades del mar frente a las costas de Catalunya y otros puntos del Mediterráneo para descubrir barcos hundidos y los materiales que transportaban, tanto del ámbito del comercio como de la guerra. Hasta el pasado 31 de diciembre, un total de 12.754 personas había visitado esta muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de febrero.

El balance total del centro cultural incluye a participantes en todo tipo de actividades y talleres familiares, así como espectadores de cine, teatro, conferencias y conciertos.

Estreno en marzo de ‘Talking Brains’, un viaje al cerebro lingüístico

� A partir del próximo 24 de marzo y hasta el mes de julio, el primer semestre de este 2026 se completará en CaixaForum Lleida con la exposición Talking Brains. Programats per parlar, un viaje interactivo a las profundidades de un órgano complejo, resultado de millones de años de evolución humana: el cerebro lingüístico. Neurociencia, evolución y biología se unirán en esta exposición para descubrir el reto más importante de la investigación científica del siglo XXI, el cerebro, en este caso desde el punto de vista del lenguaje. Talking Brains explorará cómo y cuándo lo desarrollamos, cómo ha ido cambiando con el tiempo, cómo funcionan las conexiones neuronales y qué diferencia nuestro lenguaje del de otros animales como los chimpancés, nuestros ‘familiares’ más cercanos.