Confirmada la estrategia de la policía para multar por la baliza V16: "será un periodo razonable"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Ministerio del Interior ha comunicado que las fuerzas y cuerpos de seguridad no sancionarán por un periodo razonable a los conductores que no dispongan de la baliza luminosa V-16 en sus vehículos. Esta señalización de emergencia, obligatoria desde el 1 de enero, es considerada "imprescindible" por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para frenar la elevada cifra de fallecidos por atropello en las carreteras españolas. La medida busca priorizar la concienciación sobre la sanción durante esta fase inicial de implementación.

El ministro Fernando Grande-Marlaska realizó estas declaraciones al presentar las cifras de fallecidos en accidentes de carretera correspondientes a 2025. Durante ese año, 103 peatones perdieron la vida, constituyendo casi el 10 por ciento de las 1.119 víctimas mortales registradas. El titular de Interior subrayó que "un número importante de estos casos" de atropello ocurrieron cuando los ocupantes salían de sus vehículos por diversas razones, frecuentemente para colocar los triángulos de emergencia, una práctica que conlleva un riesgo considerable para su seguridad.

Se estima que 25 personas fallecen cada año arrolladas mientras señalizan una avería o accidente en la vía. Marlaska enfatizó que "Todas y todos los que hemos bajado del coche para colocar un triángulo sabemos el peligro que entraña hacerlo", defendiendo la adopción de medidas urgentes para frenar este incremento de muertes. En este contexto, el Gobierno ha apostado firmemente por la baliza V-16, convencido de su potencial para reducir la mortalidad en carretera.

Ventajas de la baliza V-16

La baliza V-16 ofrece múltiples ventajas para la seguridad vial. En primer lugar, evita el riesgo de bajar del vehículo en la calzada. Además, incorpora una iluminación visible a un kilómetro de distancia y se integra en el sistema de vehículo conectado, lo que permite enviar información de la incidencia a los navegadores de otros vehículos y a los paneles de información variable. El ministro recalcó que "Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas".

Pioneros en seguridad y privacidad

España se posiciona como el primer país en implementar esta medida, y otras naciones europeas están atentas a los resultados de la iniciativa española. De hecho, Reino Unido y Luxemburgo ya han suspendido el uso de los triángulos en autopistas debido a su peligrosidad. Respecto a las dudas sobre la privacidad de la V-16 o las supuestas publicaciones de mapas con balizas activadas, el ministro aseguró que no existe tratamiento de datos geolocalizados, desestimando cualquier debate ajeno a la seguridad vial.