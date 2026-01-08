Dos personas han fallecido en Lleida por las bajas temperaturas de la última semana

Dos personas han fallecido como consecuencia de las bajas temperaturas en la demarcación de Lleida en los primeros siete días de este mes de enero, según indica la estimación del sistema MoMo (Monitorización de la Mortalidad) que gestiona el Instituto de Salud Carlos III.

Esos dos fallecimientos, que son los primeros atribuidos al frío en lo que va de invierno, se enmarcan en un notable repunte de la mortalidad que presenta un exceso de 24 personas, a razón de casi tres óbitos extraordinarios cada dos días en la demarcación, desde el inicio de la estación invernal el 21 de diciembre.

La mortalidad se ha disparado los últimos inviernos en Lleida, con una horquilla de exceso sobre los registros habituales de 112 a 176 entre el de 2020-2021 y el de 2022-2023 previa al descenso a 24 del año pasado, en el que la previsión había crecido por, precisamente, incluir esos aumentos previos. Los cinco últimos periodos invernales han muerto entre 21 y 24 personas por efecto de las bajas temperaturas en la demarcación.

Mientras, la demarcación de Lleida volvió a vivir ayer una jornada de frío extremo con temperaturas muy por debajo de los cero grados y de lo que es habitual a principios de enero. El punto más frío se localizó en Cap de Baqueria, en la cota 2.492 metros, donde los termómetros descendieron hasta los -17,3 grados, un hito en esta ola de frío. Otras estaciones del Pirineo también reportaron valores significativos, como los -16,4 grados en Port Ainé. Los municipios del llano se despertaron con heladas generalizadas, con registros como los 7,8 grados bajo cero de Tarroja de Segarra. Mollerussa registró 6,1 grados negativos a las 07.30 horas y el frío llegó a -5,3 en Tàrrega. Según el Meteocat, la pasada madrugada fue la más fría desde el 6 de enero de 2021.

Está previsto que a partir de hoy comiencen a subir los termómetros, pese a que el fin de semana volverán a bajar. Asimismo, a media tarde de ayer comenzó a nevar en el Sobirà, Alta Ribagorça y Aran y está previsto que se acumulen más de 20 centímetros de nieve hasta el mediodía. Protección Civil activó una alerta por viento en el Pirineo que puede provocar el efecto del torb.