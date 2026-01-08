El Gran Camarlenc de Lleida, ya en ruta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Gran Camarlenc inició ayer su ruta por Lleida ciudad para recoger las cartas que los niños y niñas han escrito a los Reyes Magos. Raimat, Clot, Joc de la Bola y Cappont fueron los primeros barrios en recibir la visita del emisario real, que escuchó de primera mano los deseos de los más pequeños. La ruta seguirá hoy a partir de las 11.00 horas en la Partida Montserrat, Ciutat Jardí (12.00 h), plaza Ereta/Centro Histórico (16.00 h), Pius XII-Germanor (17.00 h), Mariola-Blocs Joan Carles-Turó de Gardeny (18.00 h) y Escorxador (19-00 h). El periplo del Gran Camarlenc finalizará el domingo a las 19.00 horas en el Palau de la Paeria. Entretanto, todavía quedan entradas para disfrutar de la Factoria dels Reixos, que comenzará el viernes en la Llotja. También habrá pases el sábado 3 y el domingo, 4.