Recta final de la campaña de Arrels para renovar 9 pisos sociales en Lleida

Recta final de la campaña Fes d’aquest pis una llar, una iniciativa de la entidad social Arrels Sant Ignasi de Lleida destinada a renovar y mejorar algunos de los nueve pisos de apoyo para personas en situación de exclusión social que tiene en la capital del Segrià, con una oferta de 22 plazas. El objetivo de esta campaña solidaria abierta hasta el 19 de enero es recaudar unos 12.000 euros y, hasta el pasado martes, Día de Reyes, ya sumaba un total de 11.090, con aportaciones de 62 donantes.

Con el paso de los años, muchas de estas viviendas han acogido historias diferentes, y su uso continuado ha provocado que algunos espacios y habitaciones necesiten de una renovación. Por ello, Arrels impulsó durante estas pasadas Navidades esta capaña de recaudación de fondos para mejorar la calidad de los pisos, para que no solo sean un techo sino un verdadero hogar. Estos fondos servirán para ejecutar varias reformas en las vivienda para hacerlas más acogedoras y que los residentes, la mayoría de los cuales han vivido en algún momento en la calle, puedan iniciar un proceso de recuperación integral. Esta campaña comenzó en noviembre y las aportaciones se pueden hacer a través de la web de Arrels (arrelssantignasi.cat), con transferencia bancaria (en CaixaBank o en BBVA) o con un Bizum con el código 33638. Los pisos de apoyo están pensados como un trampolín para personas en situación de vulnerabilidad. Participan en talleres y actividades y reciben apoyo psicológico y un acompañamiento en la formación y búsqueda de trabajo.

Además, durante estas Navidades y ahora, en plena ola de frío en Lleida, el centro día de Arrels Sant Ignasi en el centro histórico de la ciudad se encuentra saturado de usuarios.