Santi Laiglesia, principal sospechoso del caso Helena Jubany, en libertad porque las nuevas pruebas no justifican el riesgo de huida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La sección tercera de la Audiencia de Barcelona ha decidido dejar en libertad provisional a Santi Laiglesa, el sospechoso principal de la muerte de Helena Jubany, que estaba ingresado en la prisión desde el 28 de noviembre por orden de la jueza de Sabadell que instruye el caso. Los magistrados consideran "controvertida" la cuestión que tiene como objeto "la fiabilidad o la consistencia" del nuevo informe de ADN que motivó la decisión de la jueza, aunque opinan que la incriminación del acusado no resulta "ni irracional ni arbitraria".

En cambio, consideran que la jueza de Sabadell no justifica lo suficiente el riesgo de huida de Laiglesia, por lo cual adoptan la decisión de admitir el recurso de la defensa y dejarlo en libertad.

El 28 de noviembre, la jueza titular del juzgado de primera instancia número dos de Sabadell enviaba a la prisión provisional sin fianza Laiglesia como presunto autor del homicidio de Helena Jubany en el 2001, tal como habían pedido fiscalía y acusación particular.

El sospechoso principal del caso ya estuvo imputado cuando pasaron los hechos, pero 24 años después, las nuevas técnicas científicas han permitido detectar ADN suyo en la ropa que llevaba Jubany el día que fue tirada de arriba abajo del terrado de un edificio de Sabadell.

Su defensa recurrió a la Audiencia de Barcelona el encarcelamiento provisional, que ahora resuelve que la magistrada no justificó lo suficiente el riesgo de huida para privar de libertad a Laiglesia.

Con todo, los magistrados confirman la valoración del juzgado de instrucción, y opinan que la incriminación del investigado, como posible autor del hecho, no resulta, "a la vista del conjunto de los datos indiciarios obtenidos en la instrucción, ni irracional ni arbitraria".

Los indicios de criminalidad no se discuten

El abogado de la familia de Helena Jubany, Benet Salellas, subraya, precisamente, que la decisión de la Audiencia no discute "en ningún momento" que hay "indicios de criminalidad" contra Laiglesia, a la vez que subraya que los magistrados remiten la discusión sobre la prueba del ADN a la fase de enjuiciamiento.

Sobre el riesgo de huida, el argumento que ha motivado la liberación del acusado, Salellas destaca el hecho de que la Audiencia ha considerado que en un expediente en que han transcurrido 25 años y en que el investigado -con familia y trabajo- ha comparecido puntualmente siempre que se lo ha llamado, este riesgo es "menor" y no puede justificar la privación de libertad. Pero recuerda que los magistrados han impuesto otras medidas cautelares a Laiglesia como la entrega de pasaporte y las comparecencias mensuales.