Solidaridad por las venas

El alcalde Fèlix Larrosa junto a representantes de entidades y donantes, ayer en la presentación de la Marató de Donants 2026.

La Marató de Donants de Sang 2026 comienza hoy en más de cien municipios de Catalunya bajo el lema El vincle que ens fa immensos. Como cada año, Lleida se suma a esta iniciativa altruista, que se alargará hasta el 17 de enero. La campaña, impulsada por el Banc de Sang i Teixits (BST), tiene como objetivo superar las 10.000 donaciones de sangre y plasma en todo el país para garantizar el suministro a los hospitales, ya que en estas fechas las reservas suelen descender cerca del 20%, al igual que ocurre en agosto.

La presentación oficial de la Marató tuvo lugar ayer en una rueda de prensa simultánea en la que participaron los alcaldes de cada provincia, representantes de instituciones sanitarias y donantes voluntarios que compartieron su testimonio.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destacó que “donar es un gesto sencillo pero esencial”, y anunció que el sábado 10 de enero la fachada de la Paeria se iluminará de rojo, sumándose a otras capitales y municipios de Catalunya.

Juanma Sánchez, director del BST de Lleida, destacó que “el año pasado 4.773 personas donaron sangre en la ciudad y 450 se incorporaron como nuevos donantes, aunque aún se necesitan más aportaciones”. Por otro lado, el presidente de la Asociació de Donants del Segrià, Toni Moreno, añadió que “donar sangre solo requiere 20 minutos y puede salvar hasta tres vidas”.

Las donaciones en la capital se pueden efectuar en la primera planta del Hospital Arnau de Vilanova y los requisitos para participar son ser mayor de edad, pesar más de 50 kg y estar sano. Este año todos los donantes recibirán una pulsera roja con el lema #Socdonant y entrarán en diferentes sorteos. Con esta campaña, Lleida y el resto de Catalunya llama a la ciudadanía a hacer de este gesto un hábito regular, animando a nuevos donantes a sumarse a la iniciativa.