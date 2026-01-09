Cerrada la frontera entre Andorra y Francia por la nieve

Publicado por ep Creado: Actualizado:

La Prefectura de la Ariège ha comunicado el cierre total de las carreteras RN320 y RN22, que dan acceso al Pas de la Casa (Andorra), a todos los vehículos a partir de este viernes a las 18 horas, y des de las 17 para vehículos pesados, a causa de las previsiones meteorológicas adversas.

Según el comunicado de la Prefectura, las previsiones alertan de acumulaciones de nieve significativas de entre 5 y 10 centímetros a partir de los 1.000 metros de altitud, en zonas como Mérens, y de entre 15 y 20 centímetros por encima del Hospitalet-près-l'Andorra.

El informe advierte de que las nevadas pueden degradar de forma "notable" la adherencia a la calzada y además se prevén rachas de viento de entre 90 y 100 km/h que pueden provocar desviaciones de trayectoria, caída de obstáculos en la carrera o el desplazamiento de la nieve favoreciendo la formación de conchestas. Inicialmente se prevé que el cierre se alargue hasta el domingo 11 de enero a las 8 horas, aunque las restricciones y horarios podrían cambiar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Antes de confirmarse la hora de cierre, la ministra de Justicia e Interior, Ester Molné, ha explicado que el Gobierno, a través de sus interlocutores en Francia, han manifestado el "desacuerdo" con el cierre por el impacto económico que supone para la localidad fronteriza del Pas de la Casa.

En este sentido, se han programado reuniones de seguimiento "muy frecuentes" para ajustar las decisiones a la realidad meteorológica e intentar que el cierre pueda levantarse lo antes posible cuando las condiciones sean favorables.

La situación llega el mismo día que el departamento de Protección Civil ha activado una prealerta después de que el Servicio Meteorológico haya emitido un aviso naranja en el norte del país y uno amarillo para el centro y el sur por un episodio de nieve.

Previsiones

La previsión indica que a partir de primera hora de la tarde se intensificarán y generalizarán las precipitaciones y que durante la tarde la cota de nieve puede bajar hasta cualquier altitud. La mayor intensidad se prevé para la noche de este vienes y hasta el sábado por la mañana, y se esperan acumulaciones de hasta 90 centímetros de nieve a 2.500 metros, 40 a 2.000 metros, 20 a 1.500 metros y de entre 5 y 7 a 1.000 metros.

El episodio de nieve irá acompañado de viento intenso, con rachas de viento que llegarán a los 70 km/h en los fondos de valle y a los 100 km/h en las cumbres, y que se intensificará por la noche con posibilidad de ventisca, que dificulta la visibilidad.