La deportista Ares Masip desencadena un alud en Andorra y el vídeo se hace viral: "hoy ha quedado en un susto y en una buena lección"

La ciclista leridana y residente en Andorra Ares Masip ha captado la atención en las redes sociales después de compartir un vídeo donde se ve como desencadena un alud mientras esquiaba en el Cim de l'Hortell. La grabación, que se ha vuelto viral en pocas horas, muestra el incidente ocurrido este jueves 8 de enero y su reflexión posterior, destacando que "ha quedado en un susto y en una buena lección" sobre los peligros de la montaña.

El vídeo, publicado por Masip en Instagram, ha acumulado más de 300.000 'me gusta' y 4.000 comentarios en poco más de 24 horas desde su publicación. La deportista, conocida por su trayectoria como ciclista de montaña, decidió compartir la experiencia "simplemente para explicar qué ha pasado", con el objetivo de concienciar sobre los riesgos inherentes en la práctica de deportes de invierno en entornos de alta montaña.

La grabación muestra el momento exacto en el que Masip, mientras esquiaba con su mascota en el Cim de l'Hortell, a unos 2.400 metros de altura, desencadena el alud. Las imágenes son impactantes: se ve como la masa de nieve la arrastra, aunque, afortunadamente, no la llega a sepultar completamente. En un momento, la deportista llama a su perro para evitar que la siga y el animal no se adentre en el peligro.

El incidente en el Cim de l' Hortell

En sus declaraciones, Ares Masip detalla el incidente tuvo lugar en una zona que conocía bien. "Hoy he desencadenado un alud (zona Cim de l'Hortell, en Andorra, orientación N-E, cota 2400 aproximadamente). Es un lugar muy conocido para mí. Este 2025 había bajado 7 o 8 veces. Y, de los últimos 5 días, hoy era la tercera vez", explicó. Además, añadió que el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) marcaba un riesgo de entre 1 y 2, y que "había trazados frescos de hoy mismo" y una "pala con una línea de árboles", factores que, según ella, contribuyeron a una falsa sensación de seguridad.

La reflexión de A res M asip : la trampa heurística

Masip admitió que la mañana del incidente no se encontraba en su mejor momento. "Esta mañana me he levantado como el día, un poco con la cabeza nublada, bastante espesa y me hacía pereza hacer actividad muy larga y compleja. Así que he ido a hacer una vueltecita corta y volver hacia casa", relató. Esta combinación de factores, sumada a la familiaridad con el lugar, la llevó a caer en lo que se conoce como trampa heurística, un sesgo mental que "te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando, objetivamente, el riesgo existe".

Una lección para la comunidad montañesa

El deportista subrayó la importancia de no confiarse, incluso en lugares conocidos. No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras. Pero va bien recordar que el riesgo 0, simplemente, no existe", afirmó. Para ella, la experiencia ha sido "un susto y una buena lección a nivel personal". Con su publicación, Masip espera que su vivencia sirva para otros aficionados a la montaña: "¡Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un lugar de confianza, ya estará bien"!.