Protecció Civil alerta de fuerte viento en gran parte de Catalunya hasta el sábado

Protecció Civil mantiene activado el plan Ventcat en fase de alerta por viento fuerte en gran parte de Catalunya hasta el sábado y pide extremar las precauciones.

Según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya, este episodio será generalizado y se prevé una mayor intensidad de viento durante la tarde, que podría superar los 72 km/h en el Penedès, Camp de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, Alt Pirineu y Ponent.

En cotas altas el viento podría levantar la nieve y crear una niebla gélida, que hará que se pierda la visibilidad, un episodio que se prevé que se alargue hasta el sábado por la tarde.

Por todo ello, Protecció Civil solicita "mucha precaución" en la movilidad y actividades en el exterior, especialmente en espacios naturales y con mucha vegetación, donde pide tener cuidado con la caída de árboles y evitar hacer fuego.

Los Bombers de la Generalitat han atendido hasta las cinco de la tarde de este viernes 8 avisos por daños por el viento en la demarcación de Lleida –en las imágenes, los Bombers sanean un tejado afectado por el viento en la calle Baró de Maials–. En el conjunto de Catalunya el número de avisos asciende a 130, la mayoría de ellos en la región metropolitana norte de Barcelona.