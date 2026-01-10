Un artista de Tàrrega crea el galardón del Tenor Viñas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El joven escenógrafo de Tàrrega Passerell, nombre artístico de Llorenç Corbella Burgués, ha creado el galardón de la 63ª edición del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas.

La figura se inspira en la misma escenografía de huracanes de partituras que Passerell diseñó en la edición anterior para hacer referencia al poder de la voz, base y esencia del concurso.

La pieza admite múltiples lecturas simbólicas: puede evocar una flor en plena abertura, una copa alzada o un pequeño huracán de partituras. “Como la propia música, la pieza se transforma según el punto de vista de quien la observa dando movimiento, interpretación y pluralidad de significados”, asegura Passerell.

La edición del certamen de canto ha registrado un récord de inscripciones por segundo año consecutivo con 712 cantantes de 64 países, de los que se han seleccionado un centenar para competir en las distintas fases del concurso. El pistoletazo de salida de las primeras rondas se dará hoy en el ayuntamiento de Barcelona.