La fuerte nevada en el Pirineo este sábado por la mañana ha provocado que se corten tres carreteras y que sea obligatorio circular con cadenas en una veintena de vías más. Las principales comarcas afectadas son la Val d'Aran, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Alt Urgell, la Cerdanya y el Ripollès.

El tramo final del puerto de la Bonaigua está cerrado por riesgo de aludes y tampoco se puede acceder a la BV-4024 en el cuello de Pal por fuerte viento y nieve, y a la GIV-4016 en Toses. En paralelo, hacen falta equipamientos especiales por circular a l'N-260 en el collado de Toses; la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses, Molló y el cuello de Ares; l'N-230 entre Vilaller y Vielha por el túnel de Vielha; l'N-260 en el puerto del Cantó; la BV-4031 en la Crucecita; la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; y la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu.

También hacen falta cadenas en carreteras más secundarias como l'L-500, entre Pont de Suert y la Vall de Boí; l'L-501 en la Vall de Boí; l'L-504, entre Llavorsí y Lladorre; l'L-510, entre Alins y Tírvia; la C-147 entre Esterri d'Àneu y la Pezuña; la C-142b en Naut Aran; l'N-141 entre Bossòst y el cuello del Portilló; la GI-400 en Alp; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-5217 entre Ribes de Freser y Queralbs; la GIV-4011, entre Ribes de Freser y Campelles; la GIV-5262, entre Ribes de Freser y Pardines; y la GIV-4714, en Campelles.

Protección Civil mantiene la prealerta del plan Neucat por la previsión de nevadas fuertes, especialmente en el Pirineo Occidental. Hay posibilidad de que se acumulen gruesos de 10 centímetros por encima de los 900 metros hasta este sábado al mediodía.

El Servei Català de Trànsit (SCT) pide a los conductores que tengan previsto desplazarse hacia estas zonas, extremar la prudencia en la conducción y equipar el vehículo con cadenas, así como llevar el depósito lleno, ropa de abrigar y el móvil con batería. El plan Allaucat está igualmente en prealerta y hay un aviso por riesgo fuerte de aludes en el Arán – Franja Norte Pallaresa. En cotas altas, además, el fenómeno de la ventisca reducirá la visibilidad.