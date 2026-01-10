Los payeses prevén levantar el corte del A-2 en Fondarella este mediodía

Varios tractores en medio de la calzada al A-2 en Fondarella.ACN / Albert L. Cobo

Los payeses que hace tres días que están concentrados en la autovía A-2 a la altura de Fondarella afirman que tienen previsto levantar el corte este sábado al mediodía, según expone a la ACN.

Sin embargo, declaran que su intención es desplazarse a otros puntos de Catalunya donde se mantienen las protestas en las carreteras para denunciar, entre otros, que se haya llegado a un acuerdo con Mercosur.

Una portavoz el Gremi de la Pagesia Catalana, Mar Ariza, ha lamentado que el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, no se haya pronunciado todavía sobre la propuesta de acompañar representantes del sector a Madrid para defender el 'no' al pacto.

Mientras tanto, el presidente de ASAJA, Pere Roqué, ha explicado que han quieren intentar bloquear la ratificación del acuerdo en el Parlamento Europeo.