El Sr. Postu recauda 28.500 €

Postureig Lleida recaudó más de 28.500 euros en donativos solidarios en 2025 para más de 30 entidades, cifra superior a los más de 25.000 conseguidos en 2024 y que consolida el proyecto nacido en 2013. En casi 13 años, ha recaudado más de 325.000 euros.

Los donativos se han recaudado de manera colectiva y anónima a través de diferentes acciones solidarias impulsadas desde Postureig Lleida, con el Sr. Postu como dinamizador del proyecto, sin atribución personal de los importes ni ánimo de lucro. La recaudación responde a la implicación directa de la comunidad que apoya la iniciativa, con centenares de miles de seguidores en la redes sociales. Los fondos obtenidos se destinan a una amplia variedad de causas sociales, sanitarias, culturales y medioambientales, mayoritariamente vinculadas al territorio de Lleida.

La recaudación se lleva a cabo principalmente a través de campañas solidarias vinculadas a productos con finalidad benéfica, acciones, actos y la participación activa de la comunidad digital de Postureig Lleida. Destacan campañas vinculadas al Movember de Castellers de Lleida, la celebración del día mundial de la Salud Mental en Tàrrega y la Associació de Diabètics de Catalunya, así como más de 2.000 euros para iniciativas y entitats como Àngel Olaran, Fesalut, la Fundació Comunitària Raimat Lleida o la Associació Espanyola Contra el Càncer.

El Sr. Postú remarca que “después de casi 13 años, es motivo de satisfacción ver cómo los donativos no solo se mantienen, sino que incluso crecen” y subrayó que, “más allá de las cifras, lo más importante es la difusión que se hace de todas las causas y problemáticas, dándoles visibilidad”.