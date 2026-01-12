Gran año del Parc Astronòmic de Àger

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) de Àger cerró el año 2025 con más de 30.000 visitantes y convertido ya en uno de los referentes en la divulgación astronómica en Catalunya. Cerró puertas el pasado sábado y volverá a abrir al público el 6 de febrero, con una cartera de propuestas de actividades divulgativas y familiares entre las que destacan las relacionadas con el eclipse total de sol del 12 de agosto. El PAM ya prepara actividades para difundirlo durante los meses previos.

El año pasado se conmemoró el centenario de Assumpció Català i Poch, la primera profesora astrónoma de España. Otras citas descatadas fueron la undécima edición del 11 Festival d’Astronomia en octubre; el Cicle de Música sota les estrelles, con la participación de artistas catalanes como Manu Guix, Judit Neddermann y Pau Figueres y, durante la Navidad, la programación especial recibió 1.200 visitantes. Además, se pusieron en servicio tres nuevos telescopios portátiles Dobson, de treinta centímetros de diámetro, que están a disposición de los visitantes para observaciones visuales directas del cielo durante las visitas nocturnas. Permiten disfrutar mejor de la visión de los planetas y la Luna. Estos telescopios se han sumado a los fijos situados en las cúpulas y que, mediante cámaras, permiten observar aquellos objetos que no se pueden ver a simple vista.

En cuanto a 2026, será un año especialmente importante. El 12 de agosto se vivirá un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse total de Sol visible desde Catalunya por primera vez en más de 120 años. La luna se alineará perfectamente entre la tierra y el sol, ocultándolo por completo durante unos instantes y transformando el día en noche. “Queremos que sea una oportunidad para despertar la curiosidad científica”, afirma el director del PAM, Salvador Ribas.