Homenaje a Àngel Villarte tras 14 años como alcalde de Tiurana

Àngel Villarte, exalcalde de Tiurana, fue homenajeado el pasado fin de semana en esta localidad de la Noguera, en un acto que reunió a medio centenar de personas entre vecinos, alcaldes, concejales y miembros de Junts per Catalunya de la comarca. La celebración conmemoró la trayectoria institucional y el compromiso municipal de Villarte, que presentó su renuncia el pasado 31 de diciembre tras 14 años al frente del consistorio. Fue concejal antes de convertirse en primer edil en 2011, un cargo que, hasta 2015, compaginó con el de conseller comarcal de Turismo en la Noguera. Los asistentes al homenaje destacaron su papel clave en el proceso de consolidación de la nueva Tiurana, así como su capacidad para garantizar servicios básicos, cohesión vecinal y proyección exterior en un contexto complejo, marcado por la desaparición del antiguo pueblo bajo las aguas del pantano de Rialb.