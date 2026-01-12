Sant Guim, un museo lleno de vida

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Sant Guim de la Plana cerró ayer a la 39 edición del Pessebre Vivent dels Oficis Perduts, una de las representaciones navideñas más emblemáticas de la Segarra y de Lleida, que este año ha recibido más de 4.000 visitantes a lo largo de las nueve jornadas de funciones. La última sesión se celebró ayer domingo. El montaje, impulsado por la asociación cultural La Marinada, transformó las calles y casas del casco antiguo en un recorrido por los oficios tradicionales y la vida cotidiana de antaño. “Estamos muy contentos por la buena respuesta del público; ha ido muy bien, aunque hemos pasado mucho frío”, explicó Jaume Oliva, presidente de la entidad. "Cada día hemos ofrecido tres pases y, en algunos casos, incluso cuatro. El día de mayor afluencia fue el sábado 27 de diciembre”, añadió. Oliva destacó las “ganas de continuar y de no perder esta demostración de antiguos oficios que forman parte de la identidad de Sant Guim y del país”.

El Pessebre dels Oficis Perduts ha presentado en esta edición 37 escenas, dedicadas en su mayoría a antiguos oficios como el herrero, el alpargatero, el ceramista o el tejedor. También muestra escenas domésticas y de la vida rural: la cocina del hostal, el mercado, la mujer que elabora jabón o el pozo de donde se extrae el agua, además de una escena bíblica, el tradicional nacimiento. Más de 250 figurantes, de todas las edades, participaron en la representación, convirtiendo al municipio –de apenas 80 habitantes– en un auténtico escenario histórico. Por segundo año consecutivo, se ofreció también una versión virtual del recorrido en el local social, con gafas de realidad virtual, especialmente pensada para personas con movilidad reducida.

La temporada concluyó el sábado por la noche con una cena de clausura y demuestra que el pesebre sigue vivo gracias al esfuerzo colectivo. Es mucho más que una representación: es un viaje al pasado y una lección de memoria viva.