El Coill imparte un taller sobre suturación de heridas

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Lleida (Coill) impartió ayer un taller de suturas para profesionales que ejercen en cualquier ámbito. La formación en este procedimiento quirúrgico la llevaron a cabo los diplomados en enfermería Gemma Amat y Álvaro Vilela, que se centraron en transmitir cómo tratar las heridas para favorecer la óptima cicatrización. El taller se estructuró en seis módulos para poder abordar cuestiones prácticas, desde la introducción a la cirugía menor, explicar cómo preparar la piel, hasta el material necesario. También se trató el tema de la anestesia y las diferentes técnicas de sutura y las curas posteriores.

El objetivo principal de la formación es proporcionar conocimientos y adquirir competencias y habilidades para el manejo de la sutura de heridas, lo que supone una mejora en la calidad asistencial y la seguridad en la atención a los pacientes, destacó el colegio. “La buena formación es muy importante para obtener unos resultados clínicos y estéticos de calidad”, señaló. Es el primer taller que imparte el Coill este año.