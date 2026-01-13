PSC, ERC y Comuns llegan a un acuerdo para duplicar la tasa turística a partir de abril

La llegada de turistas a un hotel de la demarcación de Lleida en una imagen de archivo.Edgar Aldana

Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para sacar adelante la nueva tasa turística, que se duplicará. Las tres formaciones han registrado enmiendas conjuntas al texto, con el objetivo de aprobar la ley, y que el incremento se ponga en marcha a partir del 1 de abril.

Según la propuesta del nuevo texto, el 25% de la recaudación total se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat. Además, el 75% restante de la recaudación se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo.

El despliegue de la nueva tasa no se hará en un solo año -los Comunes lo reclamaban-, sino que se hará en dos años, es decir, a lo largo de la legislatura. Las negociaciones se han desencallado las últimas semanas después de meses de conversaciones.