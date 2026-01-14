Adiós temporal a una mítica atracción de PortAventura World

Publicado por segre Creado: Actualizado:

PortAventura World ha inciado 2025 con el desmontaje parcial de su emblemática montaña rusa, el Dragon Khan. Esta intervención busca extender la vida útil de la atracción y perfeccionar la experiencia de los visitantes. La reforma técnica, de considerable envergadura, coincide con el trigésimo aniversario de la icónica atracción, inaugurada en 1995.

Las labores de renovación se iniciaron el 7 de enero, aprovechando el cierre temporal del complejo. La operación principal consiste en un retrack parcial del trazado, lo que implica la sustitución de vías y soportes obsoletos por componentes de nueva fabricación. En el caso específico del Dragon Khan, los esfuerzos se concentran en el loop vertical gigante y el cobra roll, elementos distintivos y de alta exigencia en su diseño.

Según declaraciones de Sergio Fraile, director de Servicios Técnicos de PortAventura, estas tareas son "bastante complejas y técnicas que no habíamos hecho hasta el momento en esta atracción". Fraile enfatizó que, si bien se realiza un mantenimiento diario del Dragon Khan, el objetivo es "alargar la vida de esta experiencia icónica" para los visitantes del parque.

Renovación y precedentes

Las nuevas piezas y componentes necesarios para esta reforma llegaron al parque hace algunas semanas y su instalación ya está en curso. Este tipo de intervención no es inédita en PortAventura World; de hecho, se implementó recientemente en Stampida, otra de sus atracciones principales. En aquel caso, se procedió a la sustitución de un tramo por vías de acero Titan Track, lo que resultó en un recorrido notablemente más suave y confortable para los usuarios.

El propósito fundamental de esta ambiciosa actualización en el Dragon Khan es idéntico: preservar la intensidad y la descarga de adrenalina que caracterizan a la atracción, pero garantizando una infraestructura completamente renovada y optimizada para el disfrute de los visitantes durante muchos años más.