Bosé habría inscrito a dos de sus hijos en un centro docente de Andorra
Miguel Bosé habría inscrito a dos de sus hijos, Diego y Tadeo, en un centro docente de Andorra la Vella, según aseguró ayer Laura Fa en el programa radiofónico Versió RAC1. El cantante se dejó ver por las calles de la capital del Principat, pese a ser cuidadoso con su vida privada. La periodista no pudo precisar si los dos menores se incorporarán ahora al curso académico o si lo harán en septiembre. Bosé tiene otros dos hijos con su expareja, Nacho Palau.