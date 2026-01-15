Las rebajas de Renfe colapsan la web

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Personas que quieren viajar en tren denuncian que desde hace unos días resulta imposible comprar billetes de ida y vuelta por internet, coincidiendo con una campaña de descuentos que lanzó Renfe el pasado día 8, denominada Oferta Superprecios, ya que la web está colapsada. Este diario ha podido comprobar que la página web de la compañía ferroviaria informa de que se han encontrado “errores” cada vez que se intenta la adquisición de billetes de ida y vuelta y añade que “en estos momentos no se puede seguir con el proceso”.

Afectados explicaron que se vieron obligados a desplazarse a la estación para comprar los billeres en la taquilla. Pero destacaron que solo pudieron adquirir el de ida o el de vuelta, por separado, de modo que no pudieron acceder al descuento que se aplica con la compra de ida y vuelta. De este modo, se vieron doblemente perjudicados, por no poder comprar los tiquets por internet y por no tener descuentos.

Una portavoz de Renfe reconoció que son “conscientes” de esta situación y añadió que están “mirando de solucionarlo”. Aseguró que se trata de “un hecho puntual motivado por la cantidad de personas que están estos días intentado comprar billetes debido a las ofertas que tenemos desde el día 8”. Aseguró que están trabajando para restablecer la compra a través de la web lo antes posible.

La campaña comercial de Superprecios de Renfe es válida hasta el próximo día 18 y ofrece billetes a bajo coste, hasta agotar las existencias, para viajar en trenes Avlo, AVE, Larga Distancia, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional. Los billetes promocionales están identificados como “Superprecio” y la compañía anunció que se podrían encontrar tiquets desde 7 euros para trayectos de Avlo y 15 euros para AVE y Larga Distancia. Además, los usuarios pueden mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) y pasar, por 3 euros adicionales, a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambios y anulaciones (excepto en AVE Internacional).