Pau Culleré, tamborilero mayor en Torrelameu

Pau Culleré, conocido como Culli, cantautor de Balaguer, será el tamborilero mayor de la Tamborinada de Sant Sebastià, que se celebrará este sábado en el marco de la Festa Major de Torrelameu. El acto, previsto para las 19.00, contará con la participación de unas 60 personas. La Tamborinada, recuperada el año pasado, es la única de Catalunya que se celebra en honor a un santo.

El diputado provincial Marc Baró destacó que “no es solo un acto festivo, sino también un ejercicio de memoria, cultura y recuerdo. El hecho de que esta tradición se hubiera perdido a causa de contextos históricos adversos y que hoy pueda volver a celebrarse, con la participación activa de vecinos y vecinas, demuestra la vitalidad del tejido cultural de Torrelameu y la voluntad de preservar aquello que nos define como territorio”. Por su parte, el alcalde Carles Comes recordó que “esta tradición, que daba inicio a las celebraciones, se ha podido documentar gracias a unos programas de Festa Major que datan de 1912 y 1918”. Tal y como explicó Comes, y según las investigaciones realizadas, “dejó de celebrarse durante la dictadura de Primo de Rivera”.