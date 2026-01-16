Manzanas de antaño... en los fogones

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Variedades de manzana como la Salvatxina, la Caumasses o la Brindilla Verda, alejadas a menudo de los espacios comerciales, formaron parte ayer de un original menú que puso la guinda al proyecto desarrollado conjuntamente entre la Escola Agrària (EA) de Alfarràs y la Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur) para recuperar frutas ancestrales.

Concretamente, la EA destina una parcela al cultivo de manzanas antiguas y autóctonas que han ido recolectando a lo largo de ocho años. La directora, Rosa Cortés, explicó que en este tiempo han ido “ampliando la colección” de estas variedades que “no son comerciales” pero que querían “reconocer”. El profesor del centro, Ignasi Casanovas, especificó que se trata de “43 tipos que no se encuentran en la distribución y que quizás se han perdido porque carecen de la capacidad para conservarse o la aptitud para exportarse que sí tiene la que encontramos en los lineales, pero que están caracterizadas por colores, gustos y texturas diferentes, sorprendiendo especialmente por su aroma”.

Por otra parte, Miquel Àngel López, profesor de Eschotur, indicó que tras una visita a la escuela de Alfarràs, los alumnos seleccionaron 8 variedades para elaborar un menú de degustación que se sirvió ayer en las instalaciones del centro con platos que iban desde el salmón marinado y ahumado con madera de manzano y manzana Brindilla Verda al fricandó de ternera con Salvatxina. Uno de los alumnos, Eduardo Mihaes, remarcó que la manzana forma parte de “nuestra gastronomía y patrimonio, y tenemos que ponerlo en valor”.