Primeras palabras de Julio Iglesias tras las acusaciones de dos exempleadas: "no he coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer"

El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes las acusaciones de abuso sexual y coacción formuladas por dos exempleadas. El artista, a través de su perfil oficial de Instagram, ha declarado con firmeza: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".

Esta es la primera vez que Julio Iglesias (Madrid, 1943) responde directamente a las denuncias, reveladas el pasado martes, por una investigación conjunta de los medios elDiario.es y Univisión.

Previamente, su entorno había indicado en la revista '¡Hola!' que "todo se va a aclarar" y que estaba "preparando su defensa". El cantante ha expresado sentir "mucha maldad" ante la situación, pero ha añadido: "aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave". Asimismo, ha agradecido el consuelo recibido de "tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad". Su esposa, Miranda Rynsburger, ha mostrado su apoyo públicamente con el mensaje: "A tu lado, siempre".

Las acusaciones detallan presuntos hechos ocurridos en propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Las denunciantes, una empleada del hogar y una fisioterapeuta, describen agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, tanto a ellas como a otras empleadas, según la investigación periodística.

Investigación judicial en curso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre el asunto y citará a las dos mujeres, representadas por la organización Women's Link, en calidad de testigos protegidas. Ellas denunciaron al cantante el 5 de enero. Por su parte, Julio Iglesias ha contratado al reconocido abogado madrileño José Antonio Choclán, con bufete en Madrid y experto en casos de notoriedad pública, para gestionar su defensa legal ante estas graves imputaciones.

Pruebas aportadas por las denunciantes

Las extrabajadoras que acusan al cantante han aportado un amplio dossier de pruebas para respaldar sus alegaciones. Este material incluye documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, Bahamas y República Dominicana, según informaron elDiario.es y Univisión.

Ampliación de las denuncias

En una rueda de prensa celebrada en Madrid el pasado martes, el equipo legal de Women's Link anunció que el Ministerio Público español tomará declaración a las denunciantes. Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que otras mujeres que fueron trabajadoras del artista se han puesto en contacto con ellas. No obstante, evitó mencionar si también fueron presuntamente víctimas del cantante, absteniéndose de ofrecer datos para proteger su intimidad.