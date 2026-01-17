Un 2,7% más de interrupciones voluntarias del embarazo en 2024

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las comarcas leridanas registraron en 2024 (último año con cifras disponibles) un total de 941 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Supuso un aumento del 2,7% respecto a los 916 de 2023, año en el que bajaron un 7%. Catalunya se mantiene como la comunidad autónoma con la mayor tasa IVE, con 14,89 abortos por cada 1.000 mujeres. Los centros que notificaron casos en 2024 fueron los CAP de Balaguer, Mollerussa y Tàrrega, y los hospitales Arnau de Lleida; La Seu d’Urgell, Val d’Aran y Pallars, así como la clínica Mi NovAliança de Lleida. Según datos de 2023 del departamento de Salud, el 61,5% de los abortos quirúrgicos a mujeres residentes en la región sanitaria de Lleida se practicaron en Barcelona. En el caso de las que vivían en el Pirineo, fue del 82%.