Benditos sean los animales

La demarcación de Lleida vivió ayer una nueva jornada marcada por los Tres Tombs de Sant Antoni, con celebraciones en municipios como Balaguer, Linyola o Sidamon. En Linyola, la celebración se concentró especialmente durante la mañana, con una amplia programación pensada para todos los públicos. A lo largo de la jornada, el municipio se llenó de actividad con un mercado de productos artesanales y de proximidad, un corral de animales y diferentes propuestas lúdicas que atrajeron a familias y visitantes. Los más pequeños fueron protagonistas gracias a los talleres infantiles organizados por la colla gegantera Gratali, donde pudieron elaborar capgrossos y coronas de forma creativa y participativa.

El acto más destacado de la fiesta fue la bendición de los animales y la celebración de los Tres Tombs por las calles del pueblo, un momento central y esperado que reunió caballos, ponis, mascotas y vecinos. Debido a la amenaza de lluvia, todas las actividades previstas se trasladaron a la pista descubierta y al pabellón polideportivo.

En Balaguer, el domingo tuvo como escenario principal la plaza del Mercadal. La jornada comenzó con la bendición de los animales y, seguidamente, se celebró el concurso de carrozas. Ganó On són les papallones?, seguida de Setze jutges d’un jutjat, con una mención especial para Pagesia de supervivència. Tras la entrega de galardones, fue el turno de los tractores, que completaron los Tres Tombs. La fiesta en Balaguer se desarrolló a lo largo de todo el fin de semana. El sábado, día del santo, se celebraron diferentes actos religiosos, como la bendición de los panets de Sant Antoni.

Por su parte, Sidamon también se sumó a la celebración de Sant Antoni y, tras la misa del domingo, tuvo lugar la bendición de los animales y las mascotas.