Fiestas en honor a Sant Sebastià

La Germandat de Sant Sebastià de La Seu potenciará su actividad como mutua de socorro ampliando la ayuda que ofrece a entidades, residencias u hospitales. Lo explicó ayer el nuevo hermano mayor, David Domingo, que fue nombrado responsable máximo de la Germandat en sustitución de Santi Ripoll. “Visitaremos el hospital y la residencia Llar de Sant Josep, entre otros, para ponernos a su disposición en lo que les podamos ayudar”, explicó. No descartan la compra de material, como sillas de ruedas o andadores.

La Seu celebró ayer la festividad de Sant Sebastià y renovó el voto de pueblo de la ciudad, protegida de la peste a través del santo. El programa incluyó una misa en la Catedral con el reparto de los panecillos bendecidos y la asamblea general, en la que Domingo fue nombrado hermano mayor, y acabaron con una comida para los socios, que suman más de 700 y un baile.

Por otra parte, Castellserà celebró ayer la misa en la ermita dedicada al santo y al patrón de la localidad. Decenas de personas llenaron el templo, cantaron gozos y se repartieron 180 panecillos bendecidos. Los tres vecinos que se llaman Sebastià se desplazaron junto a la corporación municipal con las ofrendas, en esta ocasión bajo un paraguas por la lluvia. Fueron los encargados de repartir los panecillos mientras los asistentes veneraban la reliquia del santo. La fiesta contó también con juegos para los más pequeños y el inicio de los actos del centenario de la coral (más información en página 34). En El Pont de Suert, la misa estuvo presidida por el obispo de Lleida, Daniel Palau, con los priores y prioras de la Confraria de Sant Sebastià, que conmemora sus 440 años. También se celebró Sant Sebastià en otras localidades como Castellbò, con una calderada, y en Pradell de Sió, en la Noguera.