La voz de los jóvenes contra el olvido: Estudiantes leridanos explican su viaje a los campos de concentración

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Sala Alfred Perenya de Lleida acogió ayer la iniciativa De Lleida a Mauthausen 2025, en la que parte de los alumnos del proyecto Buchenwald-Mauthausen compartió su experiencia en el viaje a los campos de concentración nazis de Mauthausen y Gusen del pasado mayo, coincidiendo con el 80 aniversario de su liberación. La actividad permitió conocer de primera mano el relato de los estudiantes de los institutos La Caparrella, Guindàvols, Josep Lladonosa, Manuel de Montsuar, Màrius Torres, el Col·legi El Carme, el Institut d'Almenar y del IE Oliana. Memòria Democràtica del ayuntamiento de Lleida impulsa este proyecto con la colaboración de Amical de Mauthausen y del Grup de Treball DEMD del departamento de Educación (Exilio, Deportación y Holocausto). El objetivo es mantener viva la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones.

Entretanto, la Paeria conmemorará mañana el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y de Prevención de Crímenes contra la Humanidad con un acto delante de la escultura FITA, en Cappont. Allí se presentarán las nuevas Stolpersteine que se colocarán en la ciudad el 18 de abril. Mientras, cerca de 800 alumnos de las comarcas leridanas participarán en lunes en un acto en el Teatre de la Llotja. Varios centros educativos presentarán sus trabajos sobre deportados leridanos y también se inaugurará el mural conmemorativo, obra del artista Miquel Wert, debajo del puente de Príncep de Viana. Al acto está previsto que asistan el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el eurodiputado Jaume Asens.